Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик вернулась к любимому делу после длительного перерыва

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна поделилась фотографией, сделанной в пустом театре. 40-летняя актриса выглядела очень счастливой. Она хвастнула своими длинными ножками в кожаных ботфортах.

«Наконец-то сегодня в Италии снова открываются театры и кинотеатры! Удовольствие от пребывания на сцене перед публикой неописуемо!», - подписала фото звезда.

Как известно, Италия очень тяжело переживала эпидемию коронавируса, поэтому долгое время в стране были запрещены публичные мероприятия. Теперь же, судя по всему, карантин немного ослабили. В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Я люблю тебя Анна», «Отличное начало. Надеюсь скоро увидеть тебя по телевизору, мы скучаем по тебе Анна», «Великолепная Анна», «Надеемся, что менеджеры хорошо себя ведут и контролируют входы», «И я надеюсь, что ты скоро снова начнешь работать, удачи, Анна», - пишут пользователи сети.

Как известно, знаменитая внучка Чапкиса с 13 лет живет в Италии. Туда она переехала вместе со своими родителями. Девушке удалось построить карьеру актрисы благодаря своей выразительной внешности и таланту.

Напомним, что внучка-красотка Григория Чапкиса впервые показала главного мужчину своей жизни: «Люблю тебя».

Как сообщала Politeka, голубоглазая внучка Чапкиса, приоткрыв декольте, околдовала итальянцев: "Жемчужина природы".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» впечатлила идеальной внешностью на съемке: «Пора в Голливуд».