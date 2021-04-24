Внучка 91-річного хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик розбурхала романтичним образом

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру в Італії, опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала крупним планом витончені риси обличчя.

Бездоганна зовнішність, безумовно, дозволила внучці Чапкіса домогтися успіху, як модель і актриса. Донька тенора Євгена Сафрончика та балерини Лілії Чапкіс рано зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя з богемою. Еміргувавши з батьками до Італії 13-річна Анна доклала всіх зусиль, засвітившись на небосхилі шоу-бізнесу.

За словами її діда, Григорія Миколайовича, в 1998 році Анна перемогла в конкурсі «Міс Тоскана», а через два роки дебютувала в кіно. З тих пір її часто можна побачити на телеекранах.

На опублікованому фото внучка Чапкіса позувала в джинсовій курточці з фотоапаратом в руках, здивувавши бездоганними зовнішніми даними. Зірка розпахнула наряд, тримаючи об'єктив перед собою.

"Наша мета - не місце, а скоріше новий погляд на речі. (Генрі Міллер)", - підписала вона фото цитатою.

Користувачі обговорили побачене в коментарях, не скуплячись на компліменти:

"Розумна Краса 👌 🌷 💖 "

"Вау красиво 😍"

"Просто топ 😊"

"Привіт, Анна😍в цитаті багато правди👏❤️"

"Якщо красиво... то завжди кліше?!?"

"Фантастика, ти моя мрія..."

"Перлина природи... комплімент...👏👏"

"які у тебе чудові очі 💙 😍 😘 "

"твоєї краси на 1000 фотографій вистачить, твої очі красиві і небезпечні, як море 😂"

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в новому стильному образі показала, де провела вихідні:"красива-красива Анна".

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