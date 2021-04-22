Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик посоветовалась с публикой, показав себя в новом образе
Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели в Италии, опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых продемонстрировала обновки.
Анна позировала в примерочной, снимая свое отражение в зеркале. Девушка похвасталась двумя нарядами. Сначала она "продегустировала" тонкую рубашку бледно-голубго оттенка, завязав ее на талии, и модные джинсы-кюлоты. Внучка Чапкиса сверкнула безупречным плоским животиком, спросив у фанатов, как им такой образ. Стоит отметить, не всем понравился этот наряд, 40% его забраковали.
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Следующим Сафрончик примерила легкий костюм тоже дымчатого оттенка, состоящий из топа, широких брюк и длинного тренча.
Напомним, Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис. Когда ей было 13 лет, родители эмигрировали в Италию.
Кроме карьеры в модельном бизнесе внучка Чапкиса также снимается в фильмах и сериалах. По словам Григория Николаевича, в 1998 году Анна победила в конкурсе «Мисс Тоскана», а спустя два года дебютировала в кино. С тех пор часто ее можно увидеть на телеэкранах.
Чапкис также хвастался в одном из интервью, что у него на полках десятки ее киноработ, но, к сожалению, все на итальянском языке, которого он не знает.
По словам Чапкиса, Анна часто бывает в Украине вместе со своей матерью Лилией (его дочкой) и всегда говорит, как сильно скучает за Киевом, ведь ее детство прошло здесь.
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