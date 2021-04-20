Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик порадовала новыми ккадрами

Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели в Италии, опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочь Григория Николаевича). Когда девочке было было 13 лет, семья решила выехать из Украины, эмигрировав в Италию. В своем Инстаграм модель часто делится совместными снимками с матерью. А вот теперь решила показать и своего отца.

«Наилучшие пожелания главному мужчине моей жизни. Люблю тебя, папа. С Днем рождения», - написала она.

Также девушка, которая может похвастаться замечательной фигурой, поделилась кадрами своей тренировки, с которой начинает день.

Пользователи Сети отреагировали на увиденное новой порцией комплиментов.

Отметим, в одном из интервью Григорий Чапкис упомянул свою внучку. Артист с гордостью рассказал, что она у него красивая и талантливая. По словам хореографа, Анна после победы на конкурсе красоты стала пользоваться популярностью и ее пригласили на съемки в кино.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "нет границ".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" покорила кадром в постели и обращением: "женщинам всегда приходилось...".