Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танцев со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала яркие фото со своей прогулки по столице Италии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Анны в соцсети.

Так, в аккаунте Сафрончик появились эффектные фото из Рима. Как видно на фотографиях, девушка прекрасно провела выходные и любовалась невероятной архитектурой итальянской столицы.

"Рим - одно из немногих мест, способных вернуть сердце к источнику грез", - написала она под фото.

Для прогулки девушка выбрала очень стильный лук - на ней черные солнцезащитные очки, белые кеды и яркое красное пальто, под которым можно увидеть простые зауженные джинсы и серый жакет. Также внучка Чапкиса дополнила образ массивными золотыми серьгами.

В комментариях девушку засыпали компиментами, восхищаясь ее красотой.

"Красивая", "Это правда, дорогая", "Очень мило", "Красивая, красивая Анна", - пишут под фото.

Как известно, Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис. Когда ей было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. Там девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и миром творчества.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "нет границ".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" покорила кадром в постели и обращением: "женщинам всегда приходилось...".