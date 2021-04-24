Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик взбудоражила романтическим образом

Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру в Италии, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала крупным планом изящные черты лица.

Безупречная внешность, безусловно, позволила внучке Чапкиса добиться успеха, как модель и актриса. Дочка тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис рано поняла, что хочет связать свою жизнь с богемой. Эмиргировав с родителями в Италию 13-летняя Анна приложила все усилия, засветившись на небосклоне шоу-бизнеса.

По словам ее деда, Григория Николаевича, в 1998 году Анна победила в конкурсе «Мисс Тоскана», а спустя два года дебютировала в кино. С тех пор ее часто можно увидеть на телеэкранах.

На опубликованном фото внучка Чапкиса позировала в джинсовой курточке с фотоаппаратом в руках, изумив безупречными внешними данными. Звезда распахнула наряд, держа объектив перед собой.

"Наша цель - не место, а скорее новый взгляд на вещи. (Генри Миллер)", - подписала она фото цитатой.

Пользователи обсудили увиденное в комментариях, не скупясь на комплименты:

"Умная красота 👌🌷💖"

"Вау красиво 😍"

"Просто топ 😊"

"Привет, Анна😍В цитате много правды👏❤️"

"Если красиво... то всегда клише?!?"

"Фантастика, ты моя мечта..."

"Жемчужина природы... комплименты...👏👏"

"какие у тебя чудесные глаза 💙😍😘"

"твоей красоты на 1000 фотографий хватит, твои глаза красивы и опасны, как море 😂"

Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в новом стильном образе показала, где провела выходные: "Красивая-красивая Анна".

Как сообщала Politeka, "итальянская" внучка Чапкиса, хвастаясь обновками, засветила плоский животик: на шопинге.

Также Politeka писала, что внучка-красотка Григория Чапкиса впервые показала главного мужчину своей жизни: «Люблю тебя».