Внучка 91-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса вразила наповал елегантним жіночним виглядом

Як передає Politeka.net, італійська актриса Анна Сафрончик, яка є онукою хореографа, поділилася кадром зі свіжої фотосесії. Як відомо, про Анну заговорили зовсім недавно – після того, як Григорій Чапкіс відкрив завісу в свої сімейні зв'язки. Анна є донькою балерини Лілії Чапкіс. У підлітковому віці вона з батьками поїхала жити в Італію, де їй вдалося побудувати успішну кар'єру актриси.

На свіжому фото Анна в черговий раз вразила шанувальників своєю ідеальною зовнішністю. Судячи з усього, актрисі передалися гени дідуся-довгожителя, який і в 91 рік виглядає чудово. Сафрончик в свої 40 років не виглядає і на 30. На знімку Анна позувала в білому светрі, який прикрив її стегна. Штани зірка надягати не стала. Виглядала Анна одночасно жіночно і спокусливо.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Пора в Голлівуд", "Красиво як завжди, люблю", "занадто красиве фото", "ти завжди красивіше звичайних дівчат", "виглядає дуже добре", "захоплююче і шокуюче. Ти розбиваєш мені серце", "Ангел у плоті", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в новому стильному образі показала, де провела вихідні:"красива-красива Анна".

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