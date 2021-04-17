Внучка 91-річного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала яскраві фото зі своєї прогулянки столицею Італії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Анни у соцмережі.

Так, в акаунті Сафрончик з'явились ефектні фото з Риму. Як видно на світлинах, дівчина чудово провела вихідні та милувалась неймовірною архітектурою італійської столиці.

"Рим - одне з небагатьох місць, здатних повернути серце до джерела мрій", - написала вона під фото.

Для прогулянки дівчина обрала дуже стильний лук - на ній чорні сонцезахисні окуляри, білі кеди та яскраве червоне пальто, під яким можна побачити прості завужені джинси і сірий жакет. Також онучка Чапкіса доповнила образ масивними золотими сережками.

У коментарях дівчину засипали компіментами, захоплюючись її красою.

"Красива", "Це правда, люба", "Дуже мило", "Гарна, гарна Анна", - пишуть під фото.

Як відомо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс. Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії. Там дівчина вирішила пов'язати своє життя з модельним бізнесом і світом творчості.

Нагадаємо, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" без білизни підкорила італійців українською красою:"немає меж".

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в мереживній білизні покрасувалася на камеру:"мріяти небезпечно".

Також Politeka писала, що Італійська внучка Чапкіса з " Танців з зірками "підкорила кадром в ліжку і зверненням:" жінкам завжди доводилося...".