Внучка 91-річного хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик порадилася з публікою, показавши себе в новому образі

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких продемонструвала обновки.

Анна позувала в примірювальній, знімаючи своє відображення в дзеркалі. Дівчина похвалилася двома нарядами. Спочатку вона "продегустувала" тонку сорочку блідо-блакитного відтінку, зав'язавши її на талії, і модні джинси-кюлоти. Внучка Чапкіса блиснула бездоганним плоским животиком, запитавши у фанатів, як їм такий образ. Варто відзначити, не всім сподобався цей наряд, 40% його забракували.

Наступним Сафрончик примірила легкий костюм теж димчастого відтінку, що складається з топа, широких штанів і довгого тренча.

Нагадаємо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс. Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії.

Крім кар'єри в модельному бізнесі внучка Чапкіса також знімається у фільмах і серіалах. За словами Григорія Миколайовича, в 1998 році Анна перемогла в конкурсі «Міс Тоскана», а через два роки дебютувала в кіно. З тих пір часто її можна побачити на телеекранах.

Чапкіс також хвалився в одному з інтерв'ю, що у нього на полицях десятки її кіноробіт, але, на жаль, усі італійською, яку він не знає.

За словами Чапкіса, Анна часто буває в Україні разом зі своєю матір'ю Лілією (його донькою) і завжди говорить, як сильно сумує за Києвом, адже її дитинство пройшло тут.

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