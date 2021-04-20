Внучка 91-річного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик порадувала новими ккадрами

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала нові фото у своєму мікроблозі в Instagram.

Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочка Григорія Миколайовича). Коли дівчинці було було 13 років, сім'я вирішила виїхати з України, емігрувавши до Італії. У своєму Instagram модель часто ділиться спільними знімками з матір'ю. А ось тепер вирішила показати і свого батька.

"Найкращі побажання головному чоловікові мого життя. Люблю тебя, тато. З Днем народження", - написала вона.

Також дівчина, яка може похвалитися чудовою фігурою, поділилася кадрами свого тренування, з якої починає день.

Користувачі мережі відреагували на побачене новою порцією компліментів.

Відзначимо, в одному з інтерв'ю Григорій Чапкіс згадав свою внучку. Артист з гордістю розповів, що вона у нього красива і талановита. За словами хореографа, Анна після перемоги на конкурсі краси стала користуватися популярністю і її запросили на зйомки в кіно.

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