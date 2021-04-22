Внучка 91-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса сразила наповал элегантным женственным видом

Как передает Politeka.net, итальянская актриса Анна Сафрончик, которая является внучкой хореографа, поделилась кадром из свежей фотосессии. Как известно, об Анне заговорили совсем недавно – после того, как Григорий Чапкис приоткрыл завесу в свои семейные связи. Анна является дочкой балерины Лилии Чапкис. В подростковом возрасте она с родителями уехала жить в Италию, где ей удалось построить успешную карьеру актрисы.

На свежем фото Анна в очередной раз поразила поклонников своей идеальной внешностью. Судя по всему, актрисе передались гены дедушки-долгожителя, который и в 91 год выглядит превосходно. Сафрончик в свои 40 лет не выглядит и на 30. На снимке Анна позировала в белом свитере, который прикрыл ее бедра. Штаны звезда надевать не стала. Выглядела Анна одновременно женственно и соблазнительно.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Пора в Голливуд», «Красиво как всегда, люблю», «Слишком красивое фото», «Ты всегда красивее обычных девушек», «Выглядит очень хорошо», «Захватывающе и шокирующее. Ты разбиваешь мне сердце», «Ангел во плоти», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в новом стильном образе показала, где провела выходные: "Красивая-красивая Анна".

Как сообщала Politeka, "итальянская" внучка Чапкиса, хвастаясь обновками, засветила плоский животик: на шопинге.

Также Politeka писала, что внучка-красотка Григория Чапкиса впервые показала главного мужчину своей жизни: «Люблю тебя».