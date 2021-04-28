Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала, как волнуется перед долгожданным выступлением

Артистка после долгого перерыва снова начала выступать на сцене. Из-за карантина на довольно долгий период вся деятельность была приостановлена, поэтому Анна большую часть времени проводила дома. Теперь, как видно по новым Стори из Инстаграмма звезды, она не скучает.

Родители звезды были солистами национального театра оперы и балета им. Шевченко, а дедушка — известный украинский хореограф Григорий Чапкис, поэтому не удивительно, что сама она связала свою жизнь с искусством.

С ранних лет Анна обучалась разному мастерству. Еще в 2000 году она дебютировала в кино в фильме «Добро пожаловать, Албания». С тех пор Сафрончик снимается как в художественных картинах, так и телесериалах. И как видно в ролике, перед каждым выступлением она волнуется, словно в первый раз.

На итальянском, актриса бурно заговорила про волнение и адреналин, неловко улыбаясь и не скрывая своих чувств перед выступлением.

У себя в Инстаграм Анна также поделилась фотографией, сделанной в пустом театре. 40-летняя актриса выглядела очень счастливой.

«Наконец-то сегодня в Италии снова открываются театры и кинотеатры! Удовольствие от пребывания на сцене перед публикой неописуемо!», - подписала фото звезда.

Как известно, Италия очень тяжело переживала эпидемию коронавируса, поэтому долгое время в стране были запрещены публичные мероприятия. Теперь же, судя по всему, карантин немного ослабили. В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Я люблю тебя Анна», «Отличное начало. Надеюсь скоро увидеть тебя по телевизору, мы скучаем по тебе Анна», «Великолепная Анна», «Надеемся, что менеджеры хорошо себя ведут и контролируют входы», «И я надеюсь, что ты скоро снова начнешь работать, удачи, Анна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка-красотка Григория Чапкиса впервые показала главного мужчину своей жизни: «Люблю тебя».

Как сообщала Politeka, голубоглазая внучка Чапкиса, приоткрыв декольте, околдовала итальянцев: "Жемчужина природы".

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