Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик уже долгие годы живет в Италии. Красотка успешная модель и актриса, она в совершенстве владеет итальянским языком и ведет своей блог в Instagram. В соцсети Анна часто делится с поклонниками яркими фото и видео, и в этот раз показала соблазнительный кадр в белье.

Как видно, Сафрончик запечатлена на синем фоне, она стоит в интересной задумчивой позе и смотрит прямо в объектив. Перед камерой модель появилась в стильном белоснежном белье, которое отлично подчеркнуло ее идеальную фигуру и загорелую кожу. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.

В подписи к кадру Анна рассказала о том, как важно любить и заботится о себе. "Привет, ребята. Вы знаете, как для меня важно любить себя и заботиться о себе, поэтому сегодня я объявляю о моем новом сотрудничестве с @dimhora, итальянской компанией, специализирующейся на оздоровлении. Скоро я покажу вам мой мини-бассейн, наконец-то собранный у меня дома! Следите за обновлениями", - написала красотка. Поклонники тут же кинулись обсуждать очаровательные снимки Анны, засыпая комплиментами в комментариях к фото.

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