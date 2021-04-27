Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, предстала в красивом платье

Внучка Чапкиса - невероятно красива, и, кажется, годы над ней не подвластны, передает Politeka.net. Артистка проживает в Италии, где снимается в кино, а также не забывает о своих модельных данных.

К слову, в 17 лет Анна Сафрончик завоевала титул «Мисс Тоскана», и с тех пор она не теряет своей популярности.

В новом посте внучка Чапкиса предстала в красивом платье с нежным кружевом. Стройная фигура просто восхищала.

"Когда зал театра заполнен, в легких актера становится меньше кислорода. Но сердце...", - написала Анна.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

«Вы замечательны ❤️», «Прекрасная моя любовь 😍», «Самая красивая 👏», «Божественная 😌», "💖💥 Сногсшибательная 💥💖", "Рад видеть тебя счастливой 👏👏👏", "Необычайная красота 💋💖💖💖", "Замечательная", "Вы похожи на грустную Мадонну, почему?", "Непревзойденный класс и элегантность", "Запредельно чудесно", "Хорошего дня 😍 милая красивая звезда ❤️❤️", "Моя дорогая ты наполнила радостью в сердце ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака). Семья эмигрировала в Италию, когда Анне было 13 лет.

В одном из интервью Григорий Чапкис упомянул свою внучку, назвав красивой и талантливой.

Напомним, что внучка-красотка Григория Чапкиса впервые показала главного мужчину своей жизни: «Люблю тебя».

Как сообщала Politeka, голубоглазая внучка Чапкиса, приоткрыв декольте, околдовала итальянцев: "Жемчужина природы".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» впечатлила идеальной внешностью на съемке: «Пора в Голливуд».