Внучка 91-річного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала, як хвилюється перед довгоочікуваним виступом

Артистка після довгої перерви знову почала виступати на сцені. Через карантин на досить довгий період вся діяльність була припинена, тому Анна більшу частину часу проводила вдома. Тепер, як видно з нових Сторі з Інстаграма зірки, вона не нудьгує.

Батьки зірки були солістами Національного театру опери та балету ім. Шевченка, а дідусь-відомий український хореограф Григорій Чапкіс, тому не дивно, що сама вона пов'язала своє життя з мистецтвом.

З ранніх років Анна навчалася різному майстерності. Ще в 2000 році вона дебютувала в кіно у фільмі «Ласкаво просимо, Албанія». З тих пір Сафрончик знімається як в художніх картинах, так і телесеріалах. І як видно в ролику, перед кожним виступом вона хвилюється, немов в перший раз.

На італійському, актриса бурхливо заговорила про хвилювання і адреналін, ніяково посміхаючись і не приховуючи своїх почуттів перед виступом.

У себе в Instagram Анна також поділилася фотографією, зробленою в порожньому театрі. 40-річна актриса виглядала дуже щасливою.

"Нарешті сьогодні в Італії знову відкриваються театри і кінотеатри! Задоволення від перебування на сцені перед публікою невимовне!",- підписала фото зірка.

Як відомо, Італія дуже важко переживала епідемію коронавірусу, тому довгий час в країні були заборонені публічні заходи. Тепер же, судячи з усього, карантин трохи послабили. У коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

"Я люблю тебе Анна" « " відмінний початок. Сподіваюся скоро побачити тебе по телевізору, ми сумуємо за тобою Анна«, "чудова Анна", «сподіваємося, що менеджери добре поводяться і контролюють входи«,» і я сподіваюся, що ти скоро знову почнеш працювати, удачі, Анна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка-красуня Григорія Чапкіса вперше показала головного чоловіка свого життя:»Люблю тебе".

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