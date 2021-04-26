Внучка 91-річного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик повернулася до улюбленої справи після тривалої перерви

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна поділилася фотографією, зробленою в порожньому театрі. 40-річна актриса виглядала дуже щасливою. Вона хвалилася своїми довгими ніжками в шкіряних ботфортах.

"Нарешті сьогодні в Італії знову відкриваються театри і кінотеатри! Задоволення від перебування на сцені перед публікою невимовне!",- підписала фото зірка.

Як відомо, Італія дуже важко переживала епідемію коронавірусу, тому довгий час в країні були заборонені публічні заходи. Тепер же, судячи з усього, карантин трохи послабили. У коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

"Я люблю тебе Анна", "відмінний початок. Сподіваюся скоро побачити тебе по телевізору, ми сумуємо за тобою Анна", "чудова Анна", «сподіваємося, що менеджери добре поводяться і контролюють входи", "і я сподіваюся, що ти скоро знову почнеш працювати, удачі, Анна", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, знаменита внучка Чапкіса з 13 років живе в Італії. Туди вона переїхала разом зі своїми батьками. Дівчині вдалося побудувати кар'єру актриси завдяки своїй виразній зовнішності і таланту.

Нагадаємо, що внучка-красуня Григорія Чапкіса вперше показала головного чоловіка свого життя: "Люблю тебе".

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