Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала неожиданно смелый "лук" в черных кружевах

Совсем недавно звезда заявила, что для нее очень важно любить себя и заботиться о себе, она даже организовал специальное сотрудничество с итальянской компанией, специализирующейся на оздоровлении. Для оздоровления актриса также собрала дома бассейн и намерена заняться плаванием.

В перерывах между работой звезда также принимает участие в постановочных фотосессиях, показывающих ее с новой стороны. В этот раз Анна позировала прямо в постели, распахнув рубашку и показав комплект черных кружев.

При удачном ракурсе и максимально закрытом комплекте кадр вышел более соблазнительным, чем раскованным, ведь Сафрончик не стала показывать ничего личного. Поклонники тут же кинулись обсуждать новый стиль звезды:

«Красиво😍; Превосходно🖤; Великолепно 👏;Так мило и так сладко❤; Очаровательно; Совершенно потрясающе; Превосходно😍; Эффектный вид🌹🌹; Великолепно 😍; Очарование; Великолепное возвышенное божественное чудо, Анна».

Сейчас Анна проводит время в Риме, где наслаждается хорошей весенней погодой. Она показала себя во время прогулки по итальянской столице. На другом фото красотка сидит за столиком под открытым небом и счастливо улыбается. На ней простой черный наряд с глубоким декольте. Изюминкой образа модели стала подвеска с большим красным камнем.

Анна оставила свои волосы распущенными и дополнила образ легким естественным макияжем.

«Радость очень заразительна. Поэтому старайтесь всегда быть переполненными радостью, куда бы вы ни пошли», - подписала свои фото Сафрончик, указав, что это цитата Матери Терезы.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поразила идеальной фигурой в одном белье: "Важно любить себя".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".

Также Politeka писала, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» показала, как кайфует на отдыхе в Риме: кадры счастливицы.