Невестка известного хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, Эмбер похвасталась успехами своего сына, который недавно перенес операцию

Как передает Politeka.net, кадрами на своей странице в Instagram поделилась супруга сына Григория Чапкиса Грега, Эмбер.

«Сегодня один из тренеров спросил меня, где Максим научился своей стойке. Я сказала, что думаю, что от его брата Николя. Я люблю наблюдать за своими мальчиками! Я люблю наше общение. Сегодня после тренировки Максим сказал, мама, ты видела мой хоумран 🚀🚀🚀 конечно я видела», - написала она и показала фотографии.

"Давай, Максим", - пишут фолловеры Эмбер в комментариях.

Напомним, недавно супруга Грега Чапкиса рассказала, что ее младшему сыну Максиму пришлось сделать операцию в ротовой полости. 5-летний мальчик перенес процедуру сложно и пришел в себя только через 4 часа.

Невестка знаменитого хореографа подчеркнула, что добросовестно заботилась о гигиене ротовой полости сына, однако у него мягкие зубы, которые еще больше страдают от сладкого.

До это подобное хирургическое вмешательство понадобилось и с старшему сыну Грега и Эмбер, однако мальчики перенесли все совсем по-разному. младшему оказалось сложнее.

Грег с женой и двумя сыновьями – 12-летним Николя и 5-летним Максимом живут в США.

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