Эмбер Чапкис, жена Грега и невестка Григория Чапкиса, 91-летнего судьи из "Танців з зірками", порадовала поклонников свежими фото

Как известно, Грег пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь танцам. В Сан-Франциско мужчина создал свою танцевальную студию, в которой преподает хореографию. Кроме того, сын Чапкиса часто сотрудничает с различными звездами. А помогает ему в этом вот уже как двадцать лет верная и любящая супруга Эмбер, подарившая ему двоих сыновей - Николая и Максима. Она активно ведет свой микроблог в Инстаграм, где среди рабочих моментов, делится семейными кадрами.

Недавно Эмбер похвасталась успехами младшего, передает Politeka.net. Мальчик пока не заинтересовался танцами, зато решил всерьез заняться спортом, несмотря на свой юный возраст.

"Первый настоящий бейсбольный матч Максима!!! Максим много лет наблюдал за игрой Николая, и теперь его очередь. Ему может всего 5 лет, но он уже умеет общаться со старшими мальчиками. Его первое выступление стало для меня самым ярким событием дня. Он готов серьезно взяться за бейсбол. Он любит своего тренера и товарищей по команде. Этот возраст просто идеален. Я люблю тебя, мальчик !!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Давай, Максим🚀🚀🚀🚀", - сообщила Эмбер в подписи.

На кадрах малыш со своей командой играли в бейсбол, Максим при этом выглядел счастливым и здоровым. А ведь совсем недавно мальчик перенес серьезную стоматологическую операцию. По словам его матери, у Максима, как и у его старшего 12-летнего брата, "мягкие" зубы. В свое время Николаю также делали подобную операцию. Жена Чапкиса не сдержала слез, показывая сына в больнице.

"Как я могу удержать его подальше от сахара или конфет? Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ", — писала Эмбер в Инстаграм, имея в виду - лучший способ решить проблему - операция.

Пользователи с энтузиазмом обсудили первый бейсбольный матч Максима, пожелав мальчику дальнейших высот в этом спорте:

"Как мило!😍😍😍"

"Он очень долго ждал, чтобы сыграть! Теперь ему ничего не мешает!!! Люблю это!!! ❤️⚾️💫"

"Максим!!! Ты поражаешь, детка !!! 😍 люблю эту стойку 👏🏼"

"Остановите этот момент! Это самая хорошая вещь, которую я видела за весь день!"

"Стойка!!! 😭😩🤣😍😍 Мне нравится, что у него уже есть поклонники"

"Это так прекрасно! 🤩 Наш большой малыш - суперзвездный игрок в мяч ⚾️ ♥ ️🥰"

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