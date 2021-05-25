Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, засветил свой особняк в Сан-Франциско

Как известно, 42-летний сын Чапкиса уже долгие годы живет и работает в США. Как и отец, он занимается танцами и преподает хореографию. Грег основал свою танцевальную школу Chapkis Dance и стал довольно-таки популярным хореографом-постановщиком. Его жена Эмбер, с которой они вместе вот уже 20 лет, помогает ему заниматься развитием школы. Кроме того, пара воспитывает двоих сыновей — 12-летнего Николя и пятилетнего Макса.

Грег обожает свою семью и часто выставляет кадры вместе с ними в Инстаграм. На последних, которыми он поделился в "сториз", мужчина решил продемонстрировать, как его младший ребенок наслаждается купанием в джакузи, причем во дворе их же дома, передает Politeka.net.

Так, Грег начал съемку из окна, показав роскошный вид, а также засняв огромный бассейн, джакузи и альпийские горки, раскинувшиеся во дворе (это такая ландшафтная композиция).

На следующих кадрах Грег спустился вниз, засняв малыша поближе, - к тому времени к нему в джакузи уже присоединилась мать. Сын Чапкиса провел камерой: можно заметить множество кресел - видимо, семейство любит расслабляться возле бассейна с друзьями.

Ранее мы рассказывали, что жена Грега Эмбер похвасталась успехами Макса - внука 91-летнего Чапкиса. Несмотря на юный возраст, мальчик проявил интерес к спорту. Вслед за своим старшим братом Николя Макс начал заниматься бейсболом. На кадрах, которыми поделилась его мать в Инстаграм, запечатлено первый матч с его участием.