Сын Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", порадовал поклонников свежими фото

42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, но в отличие от своего отца он отдал предпочтение хип-хопу. Он часто выступает, ездит на гастроли и делает постановки для других артистов.

На новом фото Грег Чапкис запечатлен рядом со знаменитыми певицами Becky G и Наталией Александрой Гутьеррес Батистой, более известной по сценическому псевдониму Натти Наташа. В 2021 году она обручилась со своим давним менеджером Рафи Пином, основателем Pina Records. Сейчас певица ждет ребенка, но не смотря на немаленький срок продолжает заниматься карьерой.

Becky G и Натти Наташа презентовали новый трек Ram Pam Pam на шоу Джимми Фэллона. Похоже, что их танцевальной постановкой занимался Грег Чапкис.

«Благодарен за такие моменты», - подписал фото хореограф.

Похоже, зрители остались с восторге.

«Украинский тигр», «Лучшие», «Замечательно», «Огонь», «Чапкис лучший», «Поздравляю. И красивую Натти Наташу с животиком», - пишут в комментариях.

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