Сын известного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Грег, показал новый снимок на радость фанатов

Потомственный хореограф унаследовал профессию своего отца и перебрался подальше в Соединенные Штаты Америки, где обзавелся своей собственной танцевальной школой Chapkis Dance.

42-летний мужчина занимается хип-хопом, а еще он довольно успешный блогер и частенько делится с поклонниками разными снимками, где демонстрирует свой особняк, машины, домашних питомцев, своих сыновей и супругу, с которой живет уже 20 лет, передает Politeka.net.

Последним фото, которое Грег Чапсик обнародовал в своем Instagram-аккаунте стал фотоколлаж, на котором показан любимец семьи совсем щенком и спустя пять лет - уже взрослой собакой.

Локацией для него стал особняк с гаражом и двумя припаркованными белыми автомобилями. На одной машине ездит Чапкис-младший, а вторая, очевидно, принадлежит его супруге.

«Некоторые вещи никогда не меняются», - подписал Чапкис, намекая на то, что в течении 5-лет практически ничего не изменилось, кроме того, что подрос пес.

Фолловеры принялись комментировать увиденное и делится своими наблюдениями.

"Плющ у лестницы сильно вырос ...",

"И новый телефон",

"Похоже, ты купил новую обувь",- пишут в сети.

Ранее мы рассказывали, что Грег растрогал подборкой семейных фото, назвав своих родных самым главным достижением. Удивительно, как сыновья похожи на него.

Напомним, американская невестка Чапкиса объявила о важном решении после 20 лет брака: "Безумно, но..."

Также Politeka писала, что сын Чапкиса показал, как изменилась его внешность после 20 лет брака с американкой.