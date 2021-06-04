Жена единственного сына судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Эмбер, показала, как вместе с семьей проводит отпуск на Гавайях

Как известно, 42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николи и пятилетнего Макса.

Сейчас семейство наслаждается отдыхом на Гавайях. И Грег, и его жена активно выставляют кадры с отпуска в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, парочка показала забавы на безлюдном пляже. Их сыновья решили "зарыть" старшего в песке, оставив только голову над поверхностью, и стоит отметить, вышло весьма неплохо. Грег заснял результат их стараний. Кроме того, они хорошенько поработали над замком из песка, который, впрочем, скорее напоминает пещеру в скале.

Эмбер, в свою очередь, показала в "сториз" несколько селфи с младшим сыном. Невестка Чапкиса хвастнула фигурой в черном бикини. На одном из кадров женщина сложила губки уточкой и призналась, как сильно любит Николи.

Кроме того, жена Грега вызвала восторг роскошными видами тропиков. Семейство позировало на фоне гор, утопающих в зелени.

"Нам это было нужно, спасибо. Это время так важно для нас - по нескольким причинам, и больше, чем одной. С любовью, семья Чапкис", - подписано фото.

На этом приключения семьи Чапкиса не закончились. Эмбер засняла своих мужчин на фоне бамбуковых зарослей и написала: "Добро пожаловать в джунгли! Мне казалось, будто мы в Парке юрского периода все это время! И эти трое - мои экскурсоводы".

Напомним, сын Чапкиса из "Танців з зірками" с красоткой-женой и подросшими сыновьями укатил на отдых: семейное фото