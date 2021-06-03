Жена Грега, единственного сына Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", порадовала фанатов новыми яркими фото

Как известно, 42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николи и пятилетнего Макса.

На свежих кадрах, которыми невестка Григория Николаевича поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, все семейство предстало на отдыхе на Гавайях, передает Politeka.net.

"Так потрясающе!!! Дорога была жесткой, но это того стоило", - подписала кадры Эмбер.

Они с мальчиками позировали на скалистом пляже, будоража фантазию фантастическим пейзажем. Также жена Грега с младшим сыном Николи побаловались в озере, расположенном в ущелье, изумив задним фоном с водопадом.

Кроме того, на отдельных фото Эмбер засняла своих мужчин, "оседлавших" необычный джип с открытым верхом.

"Мальчики и их игрушки", - говорится в подписи.

"О чем еще можно просить? У мальчиков самый громкий джип на острове, вы не сможете нас не заметить. Это похоже на старые времена, когда у Грега был отпуск...", - добавила Эмбер.

Невестка Чапкиса довольно-таки часто выставляет в своем микроблоге семейные фото, делясь достижениями как мужа-хореографа, так и сыновей - начинающих бейсболистов. До этого она выставляла снимок, сделанный в авто, на котором позировала вместе с подросшими сыновьями: старший сидел впереди рядом с ней, а младший кривлялся на заднем сидении.

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