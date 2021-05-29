Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, похвастался результатом своей работы

Грег Чапкис родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско, где открыл свою школу танцев Chapkis Dance, передает Politeka.net.

В одном из интервью сын Чапкиса рассказал, что основал свою компанию в 2004 году и сейчас она набрала популярность по всему миру, имеются три филиала в США, в Италии у сестры и у отца в Украине.

О деятельности своей компании танцор рассказывает в Инстаграм. В этот раз Грег опубликовал видео танцевальной постановки.

«Посмотрите клип с одного из моих занятий в @centerstageohio Танцы с @arielle_libertore и @itsrobbiesworld_ большое спасибо @mitchelfed за то, что вернул меня учить, и ваше гостеприимство, и, конечно же, всех танцоров за то, что они ушли на мои занятия 🔥 Не могу дождаться, чтобы вернуться», - написал он.

Грег Чапкис восхитил энергичным танцем.

«Изумительно», «Ты просто невероятный Грег! Большое вам спасибо за то, что подобрали нас, и мы не можем дождаться, когда вы вернетесь, чтобы получить больше», «Впечатляет», «Не пойму откуда у тебя столько энергии после всех этих лет», «О, да», - пишут в коментариях.

Напомним, сын Чапкиса показал, как живет в Америке, похваставшись видом из окна: "Джакузи, альпийские горки..."

Как сообщала Politeka, сын Чапкиса вдали от родных краев засветился с беременной красоткой, скоро рожать: "Украинский тигр"

Также Politeka писала, что сын Чапкиса, навсегда покинувший Украину, похвастался своим новым достижением с женой: "Развернись, покажи"