Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, похвастался результатом своей работы
Грег Чапкис родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско, где открыл свою школу танцев Chapkis Dance, передает Politeka.net.
В одном из интервью сын Чапкиса рассказал, что основал свою компанию в 2004 году и сейчас она набрала популярность по всему миру, имеются три филиала в США, в Италии у сестры и у отца в Украине.
О деятельности своей компании танцор рассказывает в Инстаграм. В этот раз Грег опубликовал видео танцевальной постановки.
«Посмотрите клип с одного из моих занятий в @centerstageohio Танцы с @arielle_libertore и @itsrobbiesworld_ большое спасибо @mitchelfed за то, что вернул меня учить, и ваше гостеприимство, и, конечно же, всех танцоров за то, что они ушли на мои занятия 🔥 Не могу дождаться, чтобы вернуться», - написал он.
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Грег Чапкис восхитил энергичным танцем.
«Изумительно», «Ты просто невероятный Грег! Большое вам спасибо за то, что подобрали нас, и мы не можем дождаться, когда вы вернетесь, чтобы получить больше», «Впечатляет», «Не пойму откуда у тебя столько энергии после всех этих лет», «О, да», - пишут в коментариях.
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