Жена Грега, единственного сына Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", вызвала фурор новым семейным фото

Как известно, 42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николя и пятилетнего Макса.

И Грег, и его супруга частенько выставляют в Инстаграм семейные кадры, хвастаясь достижениями своих отпрысков. Так, Эмбер в своем микроблоге опубликовала свежий снимок, на котором позировала вместе с подросшими внуками Чапкиса в авто, передает Politeka.net. Блондинка сидела за рулем, ее старший сын находился рядом, а младший улыбался сзади. Мальчики, похоже, были в одинаковой форме: рубашках, синих джемперах и кепках. Оба внука Чапкиса, в отличие от его детей, пока не проявили интереса к танцам, но зато увлеклись спортом. Сначала Николя подался в бейсболисты, а сейчас и его младший брат уже делает успехи в этой спортивной игре.

"С ними жизнь бьет ключом!", - подписала кадры Эмбер и одарила зрителей приятной улыбкой. Для полной картины семейной идиллии на этом фото не хватало Грега.

"Гангстеры! И их любимая Леди"; "Сладкие", - откликнулись в комментариях пользователи.

Напомним, сын Чапкиса недавно засветил интерьер своего дома в Сан-Франциско. Мужчина похвастался видом из окна на расположенный во дворе бассейн с джакузи и раскинувшиеся вокруг альпийские горки.

Напомним, сын Чапкиса показал, как живет в Америке, похваставшись видом из окна: "Джакузи, альпийские горки..."

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