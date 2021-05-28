Жена Грега, единственного сына Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", вызвала фурор новым семейным фото
Как известно, 42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николя и пятилетнего Макса.
"С ними жизнь бьет ключом!", - подписала кадры Эмбер и одарила зрителей приятной улыбкой. Для полной картины семейной идиллии на этом фото не хватало Грега.
"Гангстеры! И их любимая Леди"; "Сладкие", - откликнулись в комментариях пользователи.
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Напомним, сын Чапкиса недавно засветил интерьер своего дома в Сан-Франциско. Мужчина похвастался видом из окна на расположенный во дворе бассейн с джакузи и раскинувшиеся вокруг альпийские горки.
Напомним, сын Чапкиса показал, как живет в Америке, похваставшись видом из окна: "Джакузи, альпийские горки..."
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