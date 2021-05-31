Сын Григория Чапкиса из "Танців з зірками" Грэг показал свою семью, рассказав о каникулах

Как пишет Politeka.net, Грэг, как и легендарный папа, стал хореографом, уехав в Соединенные Штаты Америки, где открыл собственную школу танца Chapkis Dance. 42-летний красавчик заинтересовался хип-хопом, а также ведет активно свой блог в Инстаграм.

В этот раз Грэг опубликовал фото, на котором позировал у международного аэропорта Сан-Франциско, США. Рядом можно увидеть детей и жена. Как можно понять, семейство собралось в отпуск на Гавайи.

"Наконец-то каникулы с моей маленькой семьей, мы отправляемся на Мауи, Гавайи", - написал Грэг.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Удачи", "хорошего отдыха!", "Красивая семья, братан", "Безопасных путешествий, семья !! Наслаждаться!!", "Удачи вам, ребята !!!".

Сообщалось, что Грег Чапкис, показал новый снимок на радость фанатов.

Последним фото, которое Грег Чапсик обнародовал в своем Instagram-аккаунте стал фотоколлаж, на котором показан любимец семьи совсем щенком и спустя пять лет - уже взрослой собакой. Локацией для него стал особняк с гаражом и двумя припаркованными белыми автомобилями. На

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