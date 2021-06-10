Украинский хореограф Григорий Чапкис имеет замечательніх внуков и детей
Как сообщает Politeka.net, 41-летний сын Григория Чапкиса - Грег живет в Америке и руководит школой танцев в Сан-Франциско. А его жена каждый день присылает фото внуков Григорию.
Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николи и пятилетнего Макса. Так, Николи показал в своем Инстаграм, как играет бейсбол.
"На Гаваях отдохнули, но приятно быть дома 😎🚀", - написал парень под видео.
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Николи опубликовал видео, на котором происходит командная спортивная игра с мячом и битой. В состязаниях участвуют две команды по девять игроков каждая.
К слову, сын и старший внук Чапкиса очень на него похожи, в то время, как младший мальчик - копия своей мамы. Мальчишки друг на друга совсем не похожи.
Отец Грег Чапкис прокомментировал с гордостью видео: "Это мой мальчик".
Бейсбол появился в США в начале XIX века. Считается, что основой игры послужила английская игра "раундерс". Первый официальный матч был проведён в 1820 г. в Нью-Йорке. На данный момент в бейсбол играют более чем в 120 странах мира. Наиболее бейсбол популярен в США, на Кубе, в Японии, Китае и Корее.
Пользователи сети также оставили несколько умилительных комментариев и эмодзи: "Хорошая работа 😉... ", "Это было бомба 💣".
Напомним, сын Чапкиса из "Танців з зірками" с красоткой-женой и подросшими сыновьями укатил на отдых: семейное фото