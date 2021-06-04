Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила загадочным снимком

Красотка тщательно следит за своей внешностью, именно поэтому она выглядит значительно моложе своего возраста, передает Politeka.net. Анна не только использует различные средства для поддержания красоты и увлажнения кожи, но также занимается спортом.

На своих недавних фото в Инстаграм актриса предстала на фоне природы с легким макияжем. Анна надела обычную черную майку и распустила волосы, которыми играет ветер.

"Происходят вещи, похожие на вопросы. Проходит минута или годы, и жизнь отвечает ", - написала Анна, цитируя Алессандро Барикко.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Вы с душой тумана", "Красивая Анна 🌷 😍", "Что ж, хороших выходных", "Замечательная!!! ❤️🌹", "Великолепное видение ❤️ ","Очень красивая девушка и очень представительная харизма😍 " , "Когда хочешь, я бросаю тебе вызов 💪💪", "Красиво, добавить нечего", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, которые вместе с ней давно переехали в Италию.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

Также Politeka писала, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без косметики и белья показала натуральную красоту: домашние кадры.