Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала, как сейчас выглядит ее мать
У Чапкиса, который сейчас живет со своей третье женой, есть двое детей от предыдущих браков. Так, первая жена Людмила родила ему дочь Лилию. Она уже давно перебралась в Италию, где руководит балетной школой «Чапкис-Дэнс». 40-летняя дочь Лилии – Анна Сафрончик – также живет в Италии и успешно строит карьеру актрисы и модели.
Анна активно ведет свою страничку в Инстаграм, радуя многочисленных поклонников регулярными обновлениями. Как пишет Politeka.net, свой новый пост она посвятила Дню матери.
«Наилучшие пожелания моей замечательной маме и всем мамам мира», - написала Анна.
Она также поделилась совместным фото со своей мамой. На снимке Лилия Чапкис позирует в синем пиджаке и стильном шарфике. Мать и дочь прижимаются друг к другу и трогательно улыбаются.
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Поклонники Анны тут же отреагировали ее пост.
«Мамочка», «Роскошная мисс», «Красиво», «Поздравляю вас обеих», «Вы похожи на сестер, очень молодые», «Твоя мамочка очень молода и красива», «Прекрасная Анна. Очень красивая женщина», «Больше похожа на твою сестру, чем маму…поздравляю», - пишут люди.
Напомним, внучка Чапкиса из «Танців з зірками» хвастнула фигурой во время фотосессии в постели: "Что может быть лучше...".
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