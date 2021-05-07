Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик вырвалась на свободу после отмены карантина
Как передает Politeka.net, Анне уже 40 лет, из которых 27 она живет в Италии. Девушка смогла построить за границей успешную карьеру актрисы, став таким же творческим человеком, как и ее звездный дед.
Об Анне украинцы узнали из интервью Чапкиса. Поклонников хореографа поразила внешность актрисы, которая в свои 40 лет не выглядит и на 30. На свежем фото Анна показала, как прихорошилась в салоне красоты.
«Привет, девочки, салоны снова открылись, и я не могла не заказать мою любимую процедуру. Укрепленные, мягкие и блестящие волосы», - похвасталась Анна.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники обратили внимание на выразительную внешность актрисы и ее глубокий взгляд. Судя по фото, Анна немного обновила прическу.
«Красота!», «Выглядишь блестяще», «Какой выразительный взгляд», «Замечательная красивая девушка», «Ты становишься все более и более красивой», «Но что ты собираешься делать, тебе это не нужно, ты и так красивая», «Великолепное, возвышенное, божественное создание», - пишут пользователи сети.
Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" с глубоким декольте показала, как выглядит счастье: яркие кадры.
Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» восхитила внешностью в молодежном образе: свежие фото.
Также Politeka писала, что внучка Чапкиса в кружевном белье показала свою красоту крупным планом: "Так сладко".