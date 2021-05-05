Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу» Танці з зірками "Григорія Чапкіса показала несподівано сміливий" лук " в чорних мереживах

Зовсім недавно зірка заявила, що для неї дуже важливо любити себе і піклуватися про себе, вона навіть організував спеціальну співпрацю з італійською компанією, що спеціалізується на оздоровленні. Для оздоровлення актриса також зібрала вдома басейн і має намір зайнятися плаванням.

У перервах між роботою зірка також бере участь в постановочних фотосесіях, що показують її з нового боку. Цього разу Анна позувала прямо в ліжку, розкривши сорочку і показавши комплект чорних мережив.

При вдалому ракурсі і максимально закритому комплекті кадр вийшов більш спокусливим, ніж розкутим, адже Сафрончик не стала показувати нічого особистого. Шанувальники тут же кинулися обговорювати Новий стиль зірки:

«Красиво😍; Чудово🖤; Чудово 👏;Так мило і так солодко❤; Чарівно; Абсолютно приголомшливо; Чудово😍; Ефектний вигляд🌹🌹; Чудово 😍; Чарівність; Прекрасне піднесене божественне диво, Ганна».

Зараз Анна проводить час у Римі, де насолоджується гарною весняною погодою. Вона показала себе під час прогулянки по італійській столиці. На іншому фото красуня сидить за столиком під відкритим небом і щасливо посміхається. На ній простий чорне вбрання з глибоким декольте. Родзинкою образу моделі стала підвіска з великим червоним каменем.

Анна залишила своє волосся розпущеним і доповнила образ легким природним макіяжем.

"Радість дуже заразлива. Тому намагайтеся завжди бути переповненими радістю, куди б ви не пішли», - підписала свої фото Сафрончик, вказавши, що це цитата Матері Терези.

Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "вразила ідеальною фігурою в одній білизні:"важливо любити себе".

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