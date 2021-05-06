Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, блиснула фігурою в костюмі

Анна Сафрончик виглядає дуже молодо для свого віку, передає Politeka.net. Гарне обличчя без зморшок і струнка фігура-зірка вражає красою.

У будь-якому вбранні, навіть найпростішому, Анна виглядає ніби королева. Так, цього разу вона постала в коротких топіку і шортиках. Завдяки довжині оголилися плоский живіт і стрункі ніжки. Завершили образ кепочка і легкий макіяж.

Зірка позувала на стільці на вулиці під яскравим сонцем.

За півгодини публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Гарненька така" « "красива, гаряча, і натуральна" «" природна краса 🥰🥰🥰🌺🌹🌷🇧🇬», «чудово красива", " чудова! Передаю вам вітання ... ❤ ", "Ти зупинила час? Виглядаєш молодше з кожним новим фото 👏", " красива Анна! Я ЛЮБЛЮ ВАС НАША любов занадто велика і сильна, ви МОЖЕТЕ бути щасливі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу). Сім'я емігрувала до Італії, коли Анні було 13 років. У 17 років вона завоювала титул "Міс Тоскана", і з тих пір вона не втрачає своєї популярності.

Зараз красуня працює моделлю і знімається у фільмах.

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "вразила ідеальною фігурою в одній білизні:"важливо любити себе".

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