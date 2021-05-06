Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, блеснула фигурой в костюме

Анна Сафрончик выглядит очень молодо для своего возраста, передает Politeka.net. Красивое лицо без морщин и стройная фигура - звезда поражает красотой.

В любом наряде, даже самом простом, Анна выглядит будто королева. Так, в этот раз она предстала в коротких топике и шортиках. Благодаря длине одежду оголились плоский живот и стройные ножки. Завершили образ кепочка и легкий макияж.

Звезда позировала на стуле на улице под ярким солнцем.

За полчаса публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

«Хорошенькая такая», «Красивая, горячая, и натуральная», «Естественная красота 🥰🥰🥰🌺🌹🌷🇧🇬», «Чудесно красивая», "Великолепная! Передаю вам приветствие ... ❤", "Ты остановила время? Выглядишь моложе с каждым новым фото 👏", "КРАСИВАЯ Анна! Я ЛЮБЛЮ ВАС НАША ЛЮБОВЬ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ И СИЛЬНАЯ, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака). Семья эмигрировала в Италию, когда Анне было 13 лет. В 17 лет она завоевала титул «Мисс Тоскана», и с тех пор она не теряет своей популярности.

Сейчас красотка работает моделью и снимается в фильмах.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поразила идеальной фигурой в одном белье: "Важно любить себя".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".

Также Politeka писала, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» показала, как кайфует на отдыхе в Риме: кадры счастливицы.