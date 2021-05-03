Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала, як насолоджується сонячним днем на відпочинку в Римі

40-річна Анна Сафрончик, яка будує акторську і модельну кар'єру в Італії, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зараз Анна проводить час у Римі, де насолоджується гарною весняною погодою. Вона показала себе під час прогулянки по італійській столиці. На фото красуня сидить за столиком під відкритим небом і щасливо посміхається. На ній простий чорне вбрання з глибоким декольте. Родзинкою образу моделі стала підвіска з великим червоним каменем.

Анна залишила своє волосся розпущеним і доповнила образ легким природним макіяжем.

"Радість дуже заразлива. Тому намагайтеся завжди бути переповненими радістю, куди б ви не пішли", - підписала свої фото Сафрончик, вказавши, що це цитата Матері Терези.

Шанувальники моделі тут же відреагували на її пост.

"Ти стаєш все красивіше і красивіше", "найкрасивіша", "яка приголомшлива Анна, я люблю тебе", "яка лялька", "які у тебе хитрі очі сьогодні", "красива посмішка", "Анна, ти красива і у тебе прекрасна і заразлива посмішка. Поцілунки з Риму", "Привіт, ти красива, у тебе красива посмішка. Цілу і гарного дня", - пишуть люди.

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