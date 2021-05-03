Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала, как наслаждается солнечным днем на отдыхе в Риме
40-летняя Анна Сафрончик, которая строит актерскую и модельную карьеру в Италии, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Сейчас Анна проводит время в Риме, где наслаждается хорошей весенней погодой. Она показала себя во время прогулки по итальянской столице. На фото красотка сидит за столиком под открытым небом и счастливо улыбается. На ней простой черный наряд с глубоким декольте. Изюминкой образа модели стала подвеска с большим красным камнем.
Анна оставила свои волосы распущенными и дополнила образ легким естественным макияжем.
«Радость очень заразительна. Поэтому старайтесь всегда быть переполненными радостью, куда бы вы ни пошли», - подписала свои фото Сафрончик, указав, что это цитата Матери Терезы.
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Поклонники модели тут же отреагировали на ее пост.
«Ты становишься все красивее и красивее», «Самая красивая», «Какая потрясающая Анна, я люблю тебя», «Какая кукла», «Какие у тебя хитрые глаза сегодня», «Красивая улыбка», «Анна, ты красивая и у тебя прекрасная и заразительная улыбка. Поцелуи из Рима», «Привет, ты красивая, у тебя красивая улыбка. Целую и хорошего дня», - пишут люди.
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поразила идеальной фигурой в одном белье: "Важно любить себя".
Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".
Также Politeka писала, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» показала, как кайфует на отдыхе в Риме: кадры счастливицы.