Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала себя, рассказав о лучшем
Как пишет Politeka.net, Сафрончик уже давно живет в Италии. Девушка давно стала известной актрисой, построив успешную карьеру. Звезда не забывает и о социальных сетях, где публикует часто новые фото.
На фото Анна показалась в шортиках и блузе. Девушка в руке держала книгу, смеясь и демонстрируя роскошную улыбку.
"Что может быть лучше красивой сауны для омоложения кожи и вывода токсинов ?! ... и сразу после этого расслабьтесь с хорошей книгой! Всем счастливой субботы", - написала девушка под фото.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Беременная Осадчая, показав честные фото без макияжа, перессорила украинцев: "Капец, не думала, что..."
Дан Балан рассказал, что в нем самое отвратительное и почему расстался с девушкой: "Вспыхиваю быстро..."
Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" публично проявил свои чувства, показав, с кем живет: "Я очень люблю..."
Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"С субботой тебя любимая", "С субботой тебя", "Вау, ты красивая, любимая", "Это лучшее", "Прекрасная Анна с ослепительной улыбкой", "Кроме расслабления, когда я вижу тебя, я волнуюсь".
Сообщалось, что Анна Сафрончик вырвалась на свободу после отмены карантина.
«Привет, девочки, салоны снова открылись, и я не могла не заказать мою любимую процедуру. Укрепленные, мягкие и блестящие волосы», - похвасталась Анна.
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» восхитила внешностью в молодежном образе
А еще Politeka писала, что внучка Чапкиса в кружевном белье показала свою красоту крупным планом
Также Politeka сообщала, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» смутила поклонников своим видом