Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала себя, рассказав о лучшем

Как пишет Politeka.net, Сафрончик уже давно живет в Италии. Девушка давно стала известной актрисой, построив успешную карьеру. Звезда не забывает и о социальных сетях, где публикует часто новые фото.

На фото Анна показалась в шортиках и блузе. Девушка в руке держала книгу, смеясь и демонстрируя роскошную улыбку.

"Что может быть лучше красивой сауны для омоложения кожи и вывода токсинов ?! ... и сразу после этого расслабьтесь с хорошей книгой! Всем счастливой субботы", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"С субботой тебя любимая", "С субботой тебя", "Вау, ты красивая, любимая", "Это лучшее", "Прекрасная Анна с ослепительной улыбкой", "Кроме расслабления, когда я вижу тебя, я волнуюсь".

Сообщалось, что Анна Сафрончик вырвалась на свободу после отмены карантина.

«Привет, девочки, салоны снова открылись, и я не могла не заказать мою любимую процедуру. Укрепленные, мягкие и блестящие волосы», - похвасталась Анна.

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