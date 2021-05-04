Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась пикантным фото
Как передает Politeka.net, Анне уже 40 лет, но ее внешность ни капли не выдает ее реальный возраст. В Италии Сафрончик живет с 13 лет. Там она сумела не только выучить язык и стать частью итальянского общества, но также построить успешную карьеру актрисы.
На родине про Анну узнали лишь недавно, когда ее знаменитый дедушка вспомнил о ней в одном из интервью. При этом на актрису в Инстаграм подписано более 500 тысяч человек. Женщина регулярно балует поклонников своими фото. Некоторые из них способны смутить кого угодно.
На свежих кадрах звезда предстала в светлом костюме. Через ткань просматривались ее аппетитные прелести.
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«Мечтательная коллекция», - подписала фото женщина.
Снимок вызвал бурю эмоций в комментариях. Поклонники оставили массу восторженных комплиментов и отзывов.
«Ах, какая женщина», «Свежий воздух», «Как всегда шикарно», «Ты даже в тапочках соблазнительная», «Элегантность в каждой детали», «Прекрасное зрелище», «Ты мечтаешь зажечь мое разбитое сердце», «мой любимый цвет», «Замечательно и эффектно», «Название коллекции очень подходящее... Ты красивая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".
Как Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" с глубоким декольте показала, как выглядит счастье: яркие кадры.
Также Politeka сообщала, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» показала, как кайфует на отдыхе в Риме: кадры счастливицы.