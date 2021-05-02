Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Ганна, показала, як насолоджується відпочинком у Римі
Як передає Politeka.net, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки хореографа від першого шлюбу). Коли дівчинці було всього 13 років, сім'я поїхала жити в Італію. Там Анна побудувала кар'єру моделі і актриси. Вже в 17 років вона завоювала титул «Міс Тоскана». Зараз 40-річна красуня знімається у фільмах і серіалах.
Після того, як Григорій Чапкіс показав свого сина на одному з ефірів «Танці з зірками», до його сім'ї стали проявляти пильну увагу. В одному з інтерв'ю він згадував свою талановиту внучку. За Анною в мережі тепер стежать не тільки італійські, а й українські шанувальники.
Нещодавно актриса вирушила відпочивати в Рим. Вона щодня хвалиться красотами, які їй доводиться бачити, а також показує всі насолоди світу, включаючи їжу. На свіжих фото Анна продемонструвала, як гуляє старовинним містом. Також вона із задоволенням насолоджувалася і кайфувала від місцевої їжі. Це було чутно по її вигуках.
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Нагадаємо, що внучка-красуня Чапкіса з "Танців з зірками" в шкіряних ботфортах заговорила про улюблену справу: "Задоволення невимовне...".
Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" вразила ідеальною фігурою в одній білизні:"важливо любити себе".
Також Politeka писала, що внучка Чапкіса в сукні з пікантними розрізами розхвилювалася перед виходом на сцену: "адреналін!".