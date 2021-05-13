Внучка судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик раздразнила ярким фото
Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели и актрисы в Италии, опубликовала новый снимок из личного архива, на котором предстала в пестром купальнике на берегу моря.
Длинноногая модель продемонстрировала почти безупречную фигуру, выставив напоказ все, чем ее так щедро наградила природа.
"Хочу быть здесь #море #морская жизнь #летние вибрации", - подписала кадр Анна, мечтая об отдыхе.
Девушка раздразнила публику этим фото. Ее подписчики, оказывается, тоже непрочь "зависнуть" на морском побережье, наслаждаясь природой.
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"Горячо"; "И я вместе с тобой..."; "Превосходно 😍"; "Какая прекрасная русалка🔥💔⚘"; "Эффектная😍"; "Я тоже..."; "Вау, какая захватывающая дух картинка❤️"; "Сногсшибательная фигура, выдающаяся ❤️"; "Моя любимая актриса 😍", - комментируют в Сети.
Напомним, Анна эмигрировала в Италию в 13-летнем возрасте вместе с мамой Лилией Чапкис (тоже хореографом, как и Григорий Николаевич) и отцом тенором Евгением Сафрончиком.
"Самое большое счастье для меня - делать счастливыми самых дорогих мне людей. Прежде всего, я люблю баловать мою милую мамочку! Сегодня, в связи с Днем матери, я дарю ей ее любимый набор косметики".
Напомним, внучка Чапкиса из «Танців з зірками» хвастнула фигурой во время фотосессии в постели
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