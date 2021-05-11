Внучка Григория Чапкиса из "Танців з зірками" Анна Сафрончик показала стильный образ в бикини

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик не первый год уже живет в Италии, где построила карьеру успешной актрисы. Девушка активно ведет социальные сети, где ведет микроблог, радуя фанатов новым контентом.

На фото, которое опубликовала Анна в Инстаграм, красотка была в бикини на ниточках. Девушка стояла спиной к камере, повернув к объективу голову. Снимок был сделан в черно-белых цветах, что добавило особой чувственности образу.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты богиня!", "Чувственная", "Без комментариев", "Новый тренд лета 2021 года", "Хорошего дня", "Так внезапно ... это мило, да?!?", "Другая перспектива", "Как красиво, Анна", "Ты моя мечта !", "Тогда прекрасная Богиня красоты", "Красивое черно-белое фото с взглядом, который исследует и думает".

Сообщалось, что 40-летняя Анна Сафрончик, блеснула фигурой в костюме.

В этот раз она предстала в коротких топике и шортиках. Благодаря длине одежду оголились плоский живот и стройные ножки. Завершили образ кепочка и легкий макияж.

Напомним, внучка Чапкиса из «Танців з зірками» хвастнула фигурой во время фотосессии в постели

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