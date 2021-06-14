Григорий Чапкис - известный хореограф, судья "Танців з зірками" скончался в Киеве поздно вечером 13 июня

Его сын Грег Чапкис рассказал о причине смерти легендарного танцовщика, передает ТСН.

"В 22 с небольшим... (наступила смерть - Ред.). Мы все еще в шоке. Умер, потому что старенький... 92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки", - сказал Грег Чапкис.

Он отметил, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми деталями.

Сын Чапкиса также джобавил, что в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Кроме того, до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - сказал Грег Чапкис.

Также Грег Чапкис на своей странице в Инстаграм показал их с отцом танцы в центре Киева.

В Сети поднялась волна скорби.

«Всегда в наших сердцах», «Светлая память», «Царство небесное», «Очень жаль 😢 все детство смотрела танцы со звёздами», «Царство небесное... большая потеря», «Твой ритм всегда будет в наших сердцах», «Царство Небесное Вам, Легенда», «Жаль, как неожиданно», «Величайший Человек», «Уникальный человек... светлая память», «Вечная память, царство небесное, покой души», «Царство небесное😢😢, Григорий Николаевич, великий человек. Бог с вами❤❤❤ Навсегда останетесь в памяти», - пишут украинцы.

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