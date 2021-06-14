Известный хореограф, судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис ушел из жизни, что потрясло весь украинский шоу-бизнес

Легендарный хореограф скончался в возрасте 92 лет 13 июня, сообщает Politeka.net. Трагическая новость ошарашила весь шоу-бизнес.

В частности певица Наталья Могилевская, не сдерживая слез, выразила свои соболезнования словами:

"Какая же это утрата для всех нас:(((

Вы были таким сильным, ясным, горящим... Спасибо за танец, спасибо за нашу свадьбу, спасибо за пример.

Примите мою благодарность и восхищение навечно".

Телеведущая Леся Никитюк написала, что все будут скучать по хореографу:

"Светлая память Григорий Николаевич... мы будем все скучать по Вам 🖤 Плачу (".

Телеведущий и актер Юрий Горбунов:

"Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить «Танці з зірками!!» Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь !!".

Прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар:

"Вечная и светлая память, Григорий Николаевич... Выражаю свои соболезнования семье и близким! Нам будет вас не хватать, маэстро".

Певец Дима Монатик:

"Сложно поверить... Сегодня ночью не стало великого человека, который своим примером доказал, что можно и нужно жить, дышать танцами до самой последней секунды... Искренне соболезную всем родным и близким. Светлая память, легендарный Григорий Николаевич Чапкис😢... Спасибо за все🙏🏽🙏🏼🙏🏾".

Отметим, сын Григория Чапкиса, Грег Чапкис, в интервью ТСН рассказал причину смерти отца. По его словам, виной всему стал пожилой возраст танцора.

Напомним, сын Григория Чапкиса раскрыл причину и обстоятельства смерти легендарного отца: "Это муки"

Как сообщала Politeka, внук Чапкиса из "Танців з зірками" восхитил своими успехами в спорте, видео: "Это мой мальчик!"

Также Politeka писала, что сын Чапкиса, улетевший с семьей на Гавайи, засветил роскошный номер с террасой: "Высокий этаж, окна в пол..."