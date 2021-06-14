Украинская артистка Инна Белоконь, известная многим благодаря образу мамы Верки Сердючки, потрясена большой потерей
Легендарный хореограф скончался в возрасте 92 лет 13 июня. Инна Белоконь выразила свои соболезнования на странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Светлая память, Григорий Николаевич», - написала она.
Также Инна Белоконь показала фото, на котором запечатлена в образе мамы Верки Сердючки во время танца с Чапкисом.
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«Он прожил долгую и прекрасную жизнь. Светлая память!», «Как жаль», «Очень грустно», «Талантливый, энергичный, стремительный он был моложе всех молодых! Покойтесь с миром, Григорий Николаевич», - пишут в комментариях.
Как сообщалось, Григорий Чапкис скончался в Киеве поздно вечером 13 июня. В последние дни рядом с ним была его жена Мила и дочь Лилия.
Сын Чапкиса Грег рассказал, что отец умер из-за старости. «92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки», - сказал он.
Отметим, трагическая новость ошарашила весь шоу-бизнес. Свои соболезнования выразили балерина Екатерина Кухар, телеведущий Юрий Горбунов, Певица Наталья Могилевская, ведущая Леся Никитюк и другие.
Напомним, внучка Чапкиса показала последнее фото с дедушкой: "Выглядят счастливыми".
Как сообщала Politeka, Могилевскую, Никитюк, Горбунова и других звезд потрясла трагедия с Чапкисом: "Сложно поверить..."
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