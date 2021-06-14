Украинская артистка Инна Белоконь, известная многим благодаря образу мамы Верки Сердючки, потрясена большой потерей

Легендарный хореограф скончался в возрасте 92 лет 13 июня. Инна Белоконь выразила свои соболезнования на странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Светлая память, Григорий Николаевич», - написала она.

Также Инна Белоконь показала фото, на котором запечатлена в образе мамы Верки Сердючки во время танца с Чапкисом.

«Он прожил долгую и прекрасную жизнь. Светлая память!», «Как жаль», «Очень грустно», «Талантливый, энергичный, стремительный он был моложе всех молодых! Покойтесь с миром, Григорий Николаевич», - пишут в комментариях.

Как сообщалось, Григорий Чапкис скончался в Киеве поздно вечером 13 июня. В последние дни рядом с ним была его жена Мила и дочь Лилия.

Сын Чапкиса Грег рассказал, что отец умер из-за старости. «92 года человеку, все начало отказывать... Он держался хорошо. Он старенький, это муки», - сказал он.

Отметим, трагическая новость ошарашила весь шоу-бизнес. Свои соболезнования выразили балерина Екатерина Кухар, телеведущий Юрий Горбунов, Певица Наталья Могилевская, ведущая Леся Никитюк и другие.

Напомним, внучка Чапкиса показала последнее фото с дедушкой: "Выглядят счастливыми".

Как сообщала Politeka, Могилевскую, Никитюк, Горбунова и других звезд потрясла трагедия с Чапкисом: "Сложно поверить..."

Также Politeka писала, что сын Григория Чапкиса раскрыл причину и обстоятельства смерти легендарного отца: "Это муки"