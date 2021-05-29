Актриса й подруга Андрія Данилка Інна Білоконь, відома як мама Вєрки Сердючки, викликала захват новими фото

Як відомо, Інна, коли не гастролює з Данилко, допомагає своєму чоловікові Олегу по господарству в їх шикарному особняку, а також в бізнесі — пара розводить собак, таких порід як хаскі, вівчарки, шпиці, і вирощують яблука (у них є свої сади).

53-річна зірка активно веде сторінку в Instagram, публікуючи отографії не тільки зі свого зоряного життя, але й звичайного. Цього разу мама Сердючки похвалилася своєю любов'ю - руденьким шпіцом, передає Politeka.net.

Інна зробила кілька постів, показавши пухнастого красеня.

"Активний, мажорний серцеїд шукає наречену. Житло своє😂 🐾 🎸 🍾", - повідомила вона під одним знімком і "Скоро літо!!!!!! ⭐️🌞⭐️🌞", - під іншим.

Користувачі кинулися коментувати, песик не залишився без компліментів. Від такого "нареченого" не встояла навіть співачка Даша Астаф'єва.

"Це хана ❤️", - прокоментувала вона фото улюбленця Білоконь.

"Виїжджаю!"; "Рижик-Пижик😍"; "Який красунчик) аж шкода, що не собака😂"; "Собака-улибака🤗", - відреагували інші користувачі.

Раніше ми розповідали, мама Вєрки Сердючки, яку всі звикли бачити з тонною гриму, показала в Instagram свою справжню зовнішність. Інна зробила селфі разом зі своїм вищезгаданим улюбленцем.

"Масяня», «Королева», «Інна Вікторівна, отримала велике задоволення, від перегляду Решки з вашою участю, занурення в океанаріум з акулами окремий кайф, спасибі», "Милашки", - прокоментували в Мережі.

Нагадаємо, що мама Вєрки Сердючки запримітила засмаглого красеня, кадри "полювання": "знову знайшла красивого хлопчика?".

Як повідомляла Politeka, мама Сердючки не стримала емоцій після вручення престижної премії, станцювавши на підлозі: кадри вже в мережі.