Актриса и подруга Андрея Данилко Инна Белоконь, известная как мама Верки Сердючки, вызвала восторг новыми фото

Как известно, Инна, когда не гастролирует с Данилко, помогает своему супругу Олегу по хозяйству в их шикарном особняке, а также в бизнесе — пара разводит собак, таких пород как хаски, овчарки, шпицы, и выращивают яблоки (у них есть свои сады).

53-летняя звезда активно ведет страничку в Инстаграм, публикуя отографии не только из своей звездной жизни, но и обычной. В этот раз мама Сердючки похвасталась своей любовью - рыженьким шпицом, передает Politeka.net.

Инна сделала несколько постов, показав пушистого красавца.

"Активный, мажорный сердцеед ищет невесту. Жильё своё😂🐾🎸🍾", - сообщила она под одним снимком и "Скоро лето!!!!!!⭐️🌞⭐️🌞", - под другим.

Пользователи кинулись комментировать, песик не остался без комплиментов. От такого "жениха" не устояла даже певица Даша Астафьева.

"Это хана ❤️", - прокомментировала она фото любимца Белоконь.

"Выезжаю!"; "Рыжик-пыжик😍"; "Какой красавчик) аж жаль, что не собака😂"; "Собака-улыбака🤗", - отреагировали другие пользователи.

Ранее мы рассказывали, мама Верки Сердючки, которую все привыкли видеть с тонной грима, показала в Инстаграм свою настоящую внешность. Инна сделала селфи вместе со своим вышеупомянутым любимцем.

«Масяня», «Королева», «Инна Викторовна, получила большое удовольствие, от просмотра Решки с вашим участием, заныривание в океанариум с акулами отдельный кайф, спасибо», «Милашки», - прокомментировали в Сети.

Напомним, что мама Верки Сердючки заприметила загорелого красавца, кадры "охоты": "Опять нашла красивого мальчика?".

Как сообщала Politeka, мама Сердючки не сдержала эмоций после вручения престижной премии, станцевав на полу: кадры уже в сети.