Мама Верки Сердючки позабавила жарким фото с полуголым красавцем

Новый снимок появился на официальной странице Верки Сердючки в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

В последнее время культовая украинская артистка, роль которой исполняет Андрей Данилко, заметно активизировалась в соцсетях. Однако, на этот раз вместо Верки на фото предстала ее «мама», которую играет известная актриса Инна Белоконь.

На снимке она запечатлена во время некоего уличного мероприятия. Судя по геотегу, дело происходило на Крещатике, но в теплое время года. «Мама Сердючки» стоит напротив загорелого парня с голым торсом, слегка наклонившись и «вооружившись» грозным выражением лица.

«Противостояние» актрисы и неизвестного парня выглядит весьма впечатляюще, а на заднем фоне можно заметить целую толпу зрителей.

Поклонники Верки и ее мамы бурно отреагировали на фото.

«А что это происходит на Крещатике?», «Самые классные!», «Мама опять нашла красивого мальчика?», «Мама вышла на охоту. Инночка, Вы супер-стар», «Мама зажигает!», «Инна супер!», «A доця где?», «Помню это выступление, мама дала тогда джазу!», - пишут люди.

Отметим, что недавно Данилко в своем сценическом образе принял участие в съемках юбилейного сезона популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка». В этом проекте к нему присоединилась и знаменитая «мама Верки» в исполнении актрисы Инны Белоконь.

Напомним, каким Данилко был на пике популярности, в Сети оказалось редкое видео из-за кулис: "Неповторимый, красивый...".

Как сообщала Politeka, как выглядит и где живет настоящая мама Андрея Данилко, фото просочились в сеть: "у нее есть собственный...".

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