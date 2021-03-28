Украинский артист Андрей Данилко получил огромную популярность, благодаря своему образу Верки Сердючки

Известно, что вместе с Веркой всегда есть его спутница мама, в исполнении, Инны Белоконь. А как же выглядит настоящая родственница Андрея и где она живет? Об этом читайте далее.

Данилко родился второго октября 1973 года в Полтаве. Отец Михаил - водитель, который скончался от рака легких в 1980-ом, а мать Светлана - маляр. Женщина родилась в 1937 году, от первого брака у нее есть дочь, Галина.

Светлана работала три смены, чтобы обеспечить детей, пишет odnaminyta.com. Сейчас она живет в частном доме в селе Клименки Полтавской области, там у нее есть собственный огород и хозяйство. Переезжать к сыну в столицу она не хочет.

Женщина иногда навещает сына, а вот сам Андрей не любит приезжать на малую родину, при этом финансово помогая родне.

Известно, что Данилко живет в квартире на Крещатике, считая, что по меркам звезд у него скромная квартира.

Показывать свое "уютное гнездышко" артист не хочет.

Напомним, на шоу "Маска" Андрей Данилко поспорил на квартиру, что под маской Льва скрывается певец Александр Пономарев.

"Хочу обратиться ко всем зрителям и звездным детективам – если под маской Льва скрывается не Пономарев, то я останусь без квартиры. Да, я поспорил на свою квартиру", - заявил певец.

К счастью, артист оказался прав и не лишился своего жилья на Крещатике - под маской Льва действительно скрывался Пономарев.

Напомним, скромник Данилко, потерявший над собой контроль, удивил непристойным поведением: "Кто накормил виагрой?".

Как сообщала Politeka, ранимого Андрея Данилко окончательно довели на съемках нового шоу: "Я идиот".

Также Politeka писала, что распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!".