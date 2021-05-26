Такой Ирину мало кто видит

Украинская актриса Инна Белоконь, известная по роли мамы Верки Сердючки, показала, как выглядит в реальной жизни

Как передает Politeka.net, 53-летняя артистка уже долгое время является бессменной партнершей Андрея Данилко. Образ мамы тесно связан с образом Верки Сердючки, которая появляется в сопровождении Белоконь на всех шоу и концертах.

Как и Данилко, вне образа Ирина не особо публичная личность. Время от времени она радует поклонников обновлениями в своем Инстаграм, однако делает это очень редко. На свежем фото актриса показала, как выглядит в реальной жизни. Она сделала селфи, прикрыв половину лица собакой. Впрочем, поклонники смогли рассмотреть глубокие морщины около глаз, которые избороздили лицо еще достаточно молодой актрисы.

Стоит отметить, что преданные поклонники оставили звезде только добрые комментарии под постом.

«Масяня», «Королева», «Инна Викторовна, получила большое удовольствие, от просмотра Решки с вашим участием, заныривание в океанариум с акулами отдельный кайф, спасибо», «Милашки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что мама Верки Сердючки позабавила жарким фото с раздетым красавцем. На снимке она была запечатлена во время уличного мероприятия. Судя по геотегу, дело происходило на Крещатике в теплое время года.

Напомним, что мама Верки Сердючки заприметила загорелого красавца, кадры "охоты": "Опять нашла красивого мальчика?".

Как сообщала Politeka, мама Сердючки не сдержала эмоций после вручения престижной премии, станцевав на полу: кадры уже в сети.

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала, как выглядит ее настоящая дочь: фото эффектной блондинки в красном.