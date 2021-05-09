Українська актриса Інна Білокінь, відома багатьом за роллю матері Вєрки Сердючки, показала свою дорослу доньку

53-річна артистка, яка прославилася завдяки своїй співпраці з Андрієм Данилком, не особливо публічна особистість. Час від часу вона радує шанувальників оновленнями в своєму Instagram, проте робить це дуже рідко.

Цього разу актриса поділилася публікацією з нагоди Дня Матері, який відзначають у другу неділю травня. Так, в Instagram Білокінь перепостила привітання від своєї дорослої дочки яни. Дівчина вирішила поділитися кумедним фото зі своєю мамою.

На знімку Яна зворушливо цмокає маму в губи, а та відповідає на поцілунок, здивовано витріщивши очі. При цьому, Інна одягнена в стильний білий костюм, а її дочка-блондинка – в червоний.

"Мамочка", - підписала фото Яна, додавши до цього слова сердечко.

Можна припустити, що дівчина сильно любить свою матір, не соромлячись показувати свої почуття.

Раніше ведучий Володимир Остапчук показав, як Данилко веселився на закритій вечірці.

На опублікованих кадрах видно, що Данилко в образі Вєрки Серрючки виконує свою відому пісню «Дольче Габбана». При цьому» мама " Сердючки Інна Білокінь танцює під сценою поруч з чоловіком в костюмі Наполеона.

За словами Остапчука, в цій сторі було «прекрасно все».

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки, психанув, відчитав маму посеред вулиці: "У такому вигляді...".

Як повідомляла Politeka, Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "Що так до неї мужики ходять...".

Також Politeka писала, що "важкохворий" Данилко відпалив по повній на вечірці для обраних, кадри вже в мережі: "Віра, мама, Наполеон".